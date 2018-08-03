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Связь-Банк начал использовать продукт НБКИ для принятия решений по выдаче кредитов
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Связь-Банк начал использовать продукт НБКИ для принятия решений по выдаче кредитов 

Банки.ру 14 часов назад
Связь-Банк начал использовать отчет Национального бюро кредитных историй (НБКИ) «Поведенческий анализ заемщиков после получения отказа в кредите/займе» для принятия решений о выдаче кредитов и займов и изучения поведения клиентов, которым было отказано в предоставлении кредитов. Об этом сообщается в пресс-релизе НБКИ.
Отчет «Поведенческий анализ заемщиков после получения отказа в кредите/займе» содержит информацию в агрегированном обезличенном виде о количестве кредитов, взятых заемщиками в других организациях после получения отказа кредитора. В отчете также рассматривается глубина просрочки кредитов и временной интервал с даты получения отказа.
«Более точное и оперативное понимание потребностей и возможностей своих клиентов позволяет банкам повышать эффективность работы с ними на всех этапах кредитного процесса — от формирования продуктовой линейки до конкретных правил принятия решения. Это также дает возможность снизить рекламные и маркетинговые затраты кредиторов, повысить уровень лояльности собственных клиентов за счет более объективных и гибких правил», — прокомментировал генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
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