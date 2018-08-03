Банк «Уралсиб» расширил услугу СМС-уведомлений

Теперь у клиентов банка есть возможность получать Push-уведомления, с помощью которых можно моментально узнать о движении денежных средств на своих счетах.

Сообщения от банка с кодами доступа для подтверждения операций будут по-прежнему направляться клиентам только СМС-сообщениями.

Для того чтобы перейти на Push-уведомления, клиенту необходимо установить на свой смартфон приложение «Мобильный банк „Уралсиб“ , подключить услугу „SMS-сервис“, разрешить получение Push-уведомлений в настройках мобильного телефона и в приложении.

Push-уведомления, которые по каким-либо причинам не могут быть доставлены клиенту, будут дублироваться СМС-сообщением. В любой момент можно самостоятельно отключить получение Push-уведомлений в настройках Мобильного банка и мобильного телефона.