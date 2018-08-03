Мошенники не смогли получить деньги от жительницы Ямала из-за банковской блокировки

Жительнице Надымского района пришло сообщение о списании 139 тысяч за покупку товара, которую она не совершала. Женщина позвонила по указанному номеру, где якобы сотрудник банка потребовал данные для отмены операции: номер банковской карты, цифровой код на обороте и код из смс.