Мошенники не смогли получить деньги от жительницы Ямала из-за банковской блокировки 

Жительнице Надымского района пришло сообщение о списании 139 тысяч за покупку товара, которую она не совершала. Женщина позвонила по указанному номеру, где якобы сотрудник банка потребовал данные для отмены операции: номер банковской карты, цифровой код на обороте и код из смс.
«Женщина сообщила необходимую информацию, в результате чего с банковской карты произошло списание денежных средств в сумме 47 000 рублей. Но получить денежные средства мошенники так и не смогли, банковская карта автоматически была заблокирована банком по причине подозрительных банковских операций», — сообщает пресс-служба регионального МВД. О случившемся в правоохранительные органы сообщила дочь потерпевшей. Сейчас полицейские проводят проверку.