В Центральном округе Москвы 21,6 тысяч семей владеют материнским капиталом

Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области сообщает, что за период действия с 2007 года государственной программы материнского (семейного) капитала в Центральном округе Москвы выдано более 21 600 государственных сертификатов.

Полностью распорядились средствами материнского капитала 3 257 владельцев сертификатов. Всего в рамках программы по всем направлениям, определенным законом, израсходовано порядка 2,1 млрд рублей.

На какие направления можно потратить материнский капитал?

— на улучшение жилищных условий;

— на обучение детей;

— на накопительную пенсию мамы;

— на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;

— на ежемесячную выплату.

На протяжении действия программы несколько раз семьям предоставлялась возможность получить единовременные выплаты.

В настоящее время с начала 2018 года нуждающимся семьям предложено получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.

Напомним, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.