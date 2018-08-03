Ещё
В Центральном округе Москвы 21,6 тысяч семей владеют материнским капиталом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

В Центральном округе Москвы 21,6 тысяч семей владеют материнским капиталом 

Управа Пресненского района города Москвы 13 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Главное управление ПФР №10 по г. Москве и Московской области сообщает, что за период действия с 2007 года государственной программы материнского (семейного) капитала в Центральном округе Москвы выдано более 21 600 государственных сертификатов.
Полностью распорядились средствами материнского капитала 3 257 владельцев сертификатов. Всего в рамках программы по всем направлениям, определенным законом, израсходовано порядка 2,1 млрд рублей.
На какие направления можно потратить материнский капитал?
— на улучшение жилищных условий;
— на обучение детей;
— на накопительную пенсию мамы;
— на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов;
— на ежемесячную выплату.
На протяжении действия программы несколько раз семьям предоставлялась возможность получить единовременные выплаты.
В настоящее время с начала 2018 года нуждающимся семьям предложено получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года, и в которых доход семьи на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратную величину установленного в регионе прожиточного минимума трудоспособного гражданина за II квартал предшествующего года.
Напомним, что программа материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Четыре способа контроля своих пенсионных накоплений Назначение пенсии по данным персонифицированного учета Найти ответ на свой вопрос на сайте ПФР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала242
Путин утвердил повышение налога706
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей53
Дач больше не будет9
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение