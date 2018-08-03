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Режим для самозанятых позволит сэкономить на налогах
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Режим для самозанятых позволит сэкономить на налогах 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Как пояснили «РГ» в Федеральной налоговой службе, речь не идет о каком-то новом налоге, как пишут некоторые СМИ.
"Наоборот этот налоговый режим упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку", — приводит пресс-служба ФНС слова заместителя руководителя ведомства Дмитрия Сатина.
Он напомнил, что сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы (например, юристы, нотариусы, репетиторы) должны ежегодно подавать декларацию и платить подоходный налог по ставке 13 процентов или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако в последнем случае, потребуется еще и уплата страховых платежей в социальные фонды, а также подготовка и сдача отчётности.
Что касается нового налогового режима, то с его введением самозанятые граждане при реализации товаров и услуг физическим лицам смогут платить налог по ставке 4 процента и будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС) и подачи какой-либо отчетности.
Новым режимом налогообложения смогут воспользоваться физические лица, получающие доходы от деятельности, при осуществлении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников. Как ранее отмечал руководитель Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин, чтобы зарегистрироваться в качестве самозанятого, нужно будет просто скачать приложение и пройти регистрацию без посещения налоговой инспекции.
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