Режим для самозанятых позволит сэкономить на налогах

Как пояснили «РГ» в Федеральной налоговой службе , речь не идет о каком-то новом налоге, как пишут некоторые СМИ.

"Наоборот этот налоговый режим упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку", — приводит пресс-служба ФНС слова заместителя руководителя ведомства Дмитрия Сатина.

Он напомнил, что сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы (например, юристы, нотариусы, репетиторы) должны ежегодно подавать декларацию и платить подоходный налог по ставке 13 процентов или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако в последнем случае, потребуется еще и уплата страховых платежей в социальные фонды, а также подготовка и сдача отчётности.

Что касается нового налогового режима, то с его введением самозанятые граждане при реализации товаров и услуг физическим лицам смогут платить налог по ставке 4 процента и будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС) и подачи какой-либо отчетности.