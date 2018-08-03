Самозанятых могут освободить от всех страховых платежей

Исключением станут взносы в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на чиновников, власти не первый год пытаются вывести таких предпринимателей из тени. В мае замминистра финансов Илья Трунин заявил, что для бизнесменов создадут новый налоговый режим, предусматривающий взимание налога в размере 3 или 6% от профессионального дохода — в зависимости от того, кому оказывается услуга — физлицу или компании.

Как уточняет издание, ставка может быть выше 4−6%. Из них 1,5% будут отчислять в ФОМС. Такой платеж предлагается сделать единственным обязательным для самозанятых.

Замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Сатин также подтвердил, что если такое решение одобрят, самозанятые граждане смогут платить налог по ставке 4%. При этом их освободят от уплаты страховых платежей, за исключением платежей в ФОМС и подачи какой-либо отчётности.

Добровольно самозанятые смогут отчислять средства в Пенсионный фонд, чтобы купить нужное количество баллов для страховой пенсии, или вступить через приложение в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), когда она будет создана. Если же человек не будет платить взносы, он будет иметь право только на социальную пенсию, которая после повышения пенсионного возраста будет выплачиваться с 70 лет. В настоящее время социальная пенсия выплачивается с 65 лет, её размер составляет 5180 рублей.