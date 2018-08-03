ФНС назвала выгоды от налогового режима для самозанятых

ФНС: Налоговый режим для самозанятых снизит нагрузку по платежам и упростит работу

Налоговый режим для самозанятых позволит снизить нагрузку на них как по платежам, так и по предоставлению отчетности, сообщил журналистам заместитель руководителя ФНС Дмитрий Сатин.

"Некоторые СМИ называют разрабатываемый налоговый режим для самозанятых новым налогом, что неверно ни по форме, ни по содержанию. Это налоговый режим, который упростит работу многим гражданам и поможет снизить их налоговую нагрузку", — сказал он.

Сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы, должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13% или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, напомнил замглавы службы.

"Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчетности. Если же законодатели примут соответствующее решение по введению налогового режима, то самозанятые граждане, при реализации товаров и услуг физическим лицам, будут платить налог по ставке 4%, будут освобождены от уплаты страховых платежей, кроме платежей в фонд ОМС, подачи какой-либо отчетности", — пояснил Сатин.