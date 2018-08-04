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У россиян резко выросли зарплаты
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Россияне стали получать больше 

Рамблер 15 часов назад
Фото: ТАСС
По итогам первого полугодия 2018 года в России выросла средняя зарплата. К такому выводу пришел Росстат, сообщает RT.
По данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за I полугодие 2018 года составила 42 550 рублей, что на 11% выше прошлогодних показателей за тот же период (38 049 рублей).
Это также более чем на 8% выше показателей за весь 2017 год (39 167 рублей).
Ранее об ожидаемом росте российской экономики по итогам 2018 года и реальных зарплат граждан рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«Мы видим, что снижается инфляция по сравнению с плановыми значениями. Мы планировали 4%, в проекте поправок, в прогнозе учитываем 2,8%», — сказал он.
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