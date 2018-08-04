У россиян резко выросли зарплаты

Россияне стали получать больше

По итогам первого полугодия 2018 года в России выросла средняя зарплата. К такому выводу пришел Росстат сообщает RT.

По данным ведомства, среднемесячная номинальная начисленная зарплата за I полугодие 2018 года составила 42 550 рублей, что на 11% выше прошлогодних показателей за тот же период (38 049 рублей).

Это также более чем на 8% выше показателей за весь 2017 год (39 167 рублей).

Ранее об ожидаемом росте российской экономики по итогам 2018 года и реальных зарплат граждан рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов