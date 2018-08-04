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Житель Прикамья лишился машины, так как прежний владелец не выплатил кредит
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Житель Прикамья лишился машины, так как прежний владелец не выплатил кредит 

АиФ Пермь 19 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Пермского края остался без денег и без автомобиля, купив машину «с рук».
Владелец автомобиля Kia Spektra не погасил кредит и машина оставалась в залоге у банка. Однако мужчина продал иномарку и не предупредил об этом нового хозяина.
«При покупке подержанного автомобиля договором купли-продажи предусматривается обязанность продавца предоставить гарантии того, что машина никому не подарена и не заложена. Однако в практике судебных приставов нередки ситуации, когда ответственность по кредитным долгам предыдущего автовладельца ложится на плечи новому хозяину автомобиля. К сожалению, в таких случаях судебные приставы обязаны действовать в соответствии с действующим законодательством и обращать взыскание на заложенное автотранспортное средство независимо от того, кто в настоящее время является его владельцем: должник или третье лицо», — пояснили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
Банк обратился в суд и потребовал у нового хозяина вернуть заложенный автомобиль. Автовладельцу ничего не оставалось, как отдать машину.
Теперь мужчина планирует обращаться в суд, чтобы попытаться вернуть потраченные впустую деньги.
Судебные приставы Пермского края рекомендуют жителям перед покупкой проверить продавца. Сделать это можно с помощью Банка данных исполнительных производств. Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России есть сервис «Проверка транспортного средства». Он предоставляет информацию об автомобилях, находящихся в розыске, а также в отношении которых не могут производиться регистрационные действия по различным основаниям, в том числе при наличии неоплаченных долгов.
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