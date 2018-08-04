Лучшее за неделю на Банки.ру: новые правила получения наследства и кто платит за смертельно больного должника

• Третий месяц идет активное обсуждение ситуации вокруг Urban Group. Около тысячи дольщиков скандально известного застройщика подали как коллективные, так и личные письма президенту России Владимиру Путину , председателю правительства Дмитрию Медведеву и в Росимущество . В письмах дольщики жаловались на бездействие «ДОМ.РФ», требовали отставки генерального директора «ДОМ.РФ» Александра Плутника и решительных мер со стороны правительства. Позже стало известно о заочном аресте и объявлении в международный розыск топ-менеджера Urban Group Андрея Пучкова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.

• Представьте: ваш близкий взял кредит, застраховал жизнь, а потом внезапно слег со страшным заболеванием, сделавшим его недееспособным. Кто должен платить по кредиту: лежачий больной, вы или страховая? Ответ на этот страшный, но жизненный вопрос — в материале Банки.ру «Умри, но заплати: кто отдаст кредит за смертельно больного заемщика».

Госдума внесла существенные изменения в регулирование брачно-семейных и наследственных отношений. Но, по мнению юриста Валерия Новикова, подобные изменения на пользу только богатым людям, которые переписывают имущество на других лиц. Подробнее о новых правилах заключения брачного договора, завещаниях и наследстве — в материале Банки.ру.

• Работники российских банков продолжают «впаривать» клиентам инвестиционные инструменты — от классических и «народных» облигаций до ИСЖ и структурных нот, так как это увеличивает их комиссионные доходы. Но что, если вы пришли за обычным вкладом, а получили нечто совсем иное? Что делать, если вы неожиданно для себя стали владельцем страхового полиса или вкладчиком ПИФа? Сколько потеряешь, если расторгнуть договор? Об этом — в материале «Вклады-оборотни».

Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат «Лучшее за неделю» — каждую субботу, в 10:00.