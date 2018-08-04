Ещё
Лучшее за неделю на Банки.ру: новые правила получения наследства и кто платит за смертельно больного должника
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Лучшее за неделю на Банки.ру: новые правила получения наследства и кто платит за смертельно больного должника 

Банки.ру 16 часов назад
• Третий месяц идет активное обсуждение ситуации вокруг Urban Group. Около тысячи дольщиков скандально известного застройщика подали как коллективные, так и личные письма президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву и в Росимущество. В письмах дольщики жаловались на бездействие «ДОМ.РФ», требовали отставки генерального директора «ДОМ.РФ» Александра Плутника и решительных мер со стороны правительства. Позже стало известно о заочном аресте и объявлении в международный розыск топ-менеджера Urban Group Андрея Пучкова по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями.
• Представьте: ваш близкий взял кредит, застраховал жизнь, а потом внезапно слег со страшным заболеванием, сделавшим его недееспособным. Кто должен платить по кредиту: лежачий больной, вы или страховая? Ответ на этот страшный, но жизненный вопрос — в материале Банки.ру «Умри, но заплати: кто отдаст кредит за смертельно больного заемщика».
Госдума внесла существенные изменения в регулирование брачно-семейных и наследственных отношений. Но, по мнению юриста Валерия Новикова, подобные изменения на пользу только богатым людям, которые переписывают имущество на других лиц. Подробнее о новых правилах заключения брачного договора, завещаниях и наследстве — в материале Банки.ру.
• Работники российских банков продолжают «впаривать» клиентам инвестиционные инструменты — от классических и «народных» облигаций до ИСЖ и структурных нот, так как это увеличивает их комиссионные доходы. Но что, если вы пришли за обычным вкладом, а получили нечто совсем иное? Что делать, если вы неожиданно для себя стали владельцем страхового полиса или вкладчиком ПИФа? Сколько потеряешь, если расторгнуть договор? Об этом — в материале «Вклады-оборотни».
Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало, Банки.ру запускает новый формат «Лучшее за неделю» — каждую субботу, в 10:00.
Банки.ру: последние новости
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась до 6,31% Сбербанк: россияне летом тратят на одежду по 2 тыс. рублей в месяц Процент на остаток, cash back и бонусные программы: изменения по картам с 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины15
Час Х: первые санкции накрыли Иран54
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
В отказе от наличных нашли угрозу22
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение