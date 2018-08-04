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В России с 2019 года будут страховать вклады малого бизнеса в банках
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В России с 2019 года будут страховать вклады малого бизнеса в банках 

РИАМО 11 часов назад
Фото: РИАМО
Президент России Владимир Путин подписал закон, который с 1 января 2019 года распространяет систему страхования в банках на денежные средства малых и микропредприятий, сообщает Газета.ru.
«Представитель малого или микропредприятия имеет право на получение страховой выплаты в случае банкротства кредитной организации, если он числился в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства во время возникновения страхового случая. При этом исключение из реестра после страхового случая не влияет на право получения выплаты», — говорится в сообщении.
Согласно закону, размер страхового возмещения для малого бизнеса аналогичен возмещению для физических лиц — 1,4 миллиона рублей.
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