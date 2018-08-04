В отказе от наличных нашли угрозу

Slate: эксперты предупреждают, что отказ от наличных небезопасен для потребителей

В современном мире усиливается тенденция отказа от использования наличных, а некоторые магазины и предприятия сферы услуг уже вообще не принимают оплату банкнотами, пишет Slate. Сторонники безналичных расчётов уверяют, что это препятствует отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Однако эксперты предупреждают, что исчезновение наличных может подтолкнуть потребителей к рискованным финансовым договорам, отмечается в статье.

Много лет предприятия малого бизнеса стимулировали клиентов расплачиваться наличными, устанавливая определённую сумму для покупок по кредитным картам или вводя на них наценку, чтобы скомпенсировать комиссию со стороны MasterСard и Visa . Но сегодня всё больше случаев, когда они поступают с точностью до наоборот и действуют по принципу «нет карты — нет услуги», пишет Slate. Многие предприятия общепита в США уже даже не оставляют выбора клиентам, принимая оплату исключительно по банковским картам. Это касается кофеен, закусочных и целых торговых сетей, отмечается в статье. Но каковы перспективы полного отказа от наличных расчётов, и действительно ли это выгодно как для продавцов, так и для потребителей?

Многие магазины на Западе сейчас упраздняют привычные кассы с движущейся лентой. По их словам, это призвано «ускорить процедуру оплаты и сделать её более безопасной», поясняется в статье. Многие клиенты тоже это поддерживают. Как рассказал в интервью Slate Лео Кремер , основатель сети американских закусочных Dos Toros, когда они открыли своё первое заведение на Манхэттене в 2009 году, то более половины клиентов расплачивались наличными. Однако к началу текущего года этот показатель упал до 15%, и сегодня «неудобства» компании, связанные с использованием наличных (включая обучение персонала, банковские расходы, расходы на инкассацию и убытки от эпизодических краж) перевешивают стоимость комиссионных отчислений за безналичные переводы.

По словам Кремера, переход на безналичную оплату пока никак не отразился на доходах компании, однако позволил «сэкономить немало времени и нервов». Все нью-йоркские заведения сети Dos Toros этой зимой полностью отказались от приёма наличных. Но что же делать клиентам, не имеющим банковских карт? «Причин для беспокойства нет. Мы обсуждали это с сотрудниками. И после того, как на кассах перестали принимать банкноты, выяснилось, что у всех, кто раньше платил наличными, имеется карта. Проблем не возникло», — заверил Кремер в беседе с корреспондентом Slate.

Подобная тенденция сейчас прослеживается на Западе во многих сферах, отмечается в статье. По данным Федерального резервного банка Сан-Франциско, хотя наличные деньги всё ещё используются в США для большинства покупок на сумму менее $10, однако их оборот идёт на спад: если в 2011 году на наличные приходилось четыре из десяти зарегистрированных банком покупок, то в 2016-м их стало уже три. Популярная американская сеть Starbucks в порядке эксперимента тоже открыла магазин в Сиэтле, где вообще не принимают оплату наличными. То же самое сейчас происходит и на других рынках, не говоря уже о набирающих популярность системах оплаты через мобильный телефон вроде Apple Pay, констатирует Slate.

Как написано на долларовых банкнотах, формально они ещё остаются законным «средством оплаты любых долгов, как государственных, так и частных» — вот только если вы не заключили ни с кем сделку, долга у вас нет, как и поводов возмущаться, говорится в статье. Суды и раньше всегда поддерживали предпринимателей, которые «по разумной причине» отказывались принимать банкноты или монеты. По словам представителя казначейства, это подразумевает «повышение эффективности, предотвращение проблем несовместимости с оборудованием по приёму и подсчёту денег или же усиление безопасности». Поэтому продавец мороженого вполне вправе отказаться принять у вас 100-долларовую купюру, а транспортная кампания может потребовать от водителей брать плату за проезд только монетами, поясняет Slate.

А ведь когда-то наличные деньги считались «чудом» демократии, хотя об этом сейчас многие забыли, отмечается в статье. «Наличность глубоко демократична. Она может быть передана и принята кем угодно, причём мгновенно», — подчёркивает Билл Маурер, декан факультета социальных наук Калифорнийского университета и автор книги «Как бы вам хотелось расплатиться?» По его мнению, одним из главных достижений Центробанка стало равноценное отношение к наличным и чекам, поскольку вплоть до конца 1930-х годов банки облагали чеки обменным тарифом. С платежами по карте или в сети такое редко случается. Если же платёж не осуществляется наличными, в операции всегда присутствует посредник, что повлекло за собой настоящий «кембрийский взрыв» в этой сфере, отмечает Маурер.

Теперь мобильные приложения для оплаты, пластиковые банковские карты и криптовалюты встречаются уже на каждом шагу, говорится в статье. Швеция формирует «общество без наличных денег», а в Китае мобильные платёжные приложения стали доминирующей формой оплаты в бесчисленном множестве заведений. Специалист по финансовым рискам Эрик Ли рассказал, как сложно оказалось ему расплатиться за кофе в Шанхае , когда из-за бури внезапно отключился интернет, и «никто не мог выпить кофе, потому что ни у кого не оказалось при себе наличных», пишет Slate.

Но больше всего энтузиазма в деле «упразднения наличности», естественно, проявляют компании, выпускающие и обслуживающие кредитные карты. И это вызывает опасения относительно того, что в будущем они смогут сыграть на своём монопольном положении на рынке, отмечается в статье. Например, Visa недавно объявила о вознаграждении в размере $10 тыс. для тех 50 предприятий, которые полностью откажутся от наличных. «В будущем без наличных меня больше всего пугает то, насколько это всё выгодно Уолл-стрит. Они смогут брать 2—3% с операции не потому, что такова её реальная стоимость, а потому, что они находятся в монопольном положении. Это своеобразная рента», — предупреждает директор Института местной автономии Стэйси Митчелл.

При этом большинство потребителей сейчас одобряют данную тенденцию и даже хотели бы ускорить её, поскольку придерживаются мнения, что наличные расчёты лишь стимулируют коррупцию, чёрный рынок, отмывание денег и налоговые махинации, не говоря уже о крупных и мелких кражах. Однако стоит задуматься о том, что многие «отрицательные стороны наличности» в полной мере свойственны и современному «виртуальному миру», предупреждает Slate. Там тоже происходят кражи и действуют преступные элементы, данные кредитных карт регулярно похищают в корыстных целях, а криптовалюты вроде биткойна, например, вполне можно использовать для покупки наркотиков.

Кроме того, некоторые эксперты уверены, что только наличные способны гарантировать анонимность и большую гибкость при расчётах. «Мы всё больше живём в „стеклянном доме“: практически каждый наш шаг записывается или находится под наблюдением. И даже если бы мы жили в идеальном мире коммерческой и государственной доброжелательности, злопыхатели рано или поздно могли бы взять под контроль эти институты и унаследовать чрезвычайно мощный наблюдательный аппарат, который может быть использован в коррупционных или тиранических целях», — предостерегает Джонатан Барт, историк из Университета штата Аризона. В определённой степени это уже касается Китая, где все покупки находятся под пристальным надзором и вам могут не продать, к примеру, билет на самолёт, если на данный момент у вас есть долги, отмечает Slate.

При этом у 7,5% населения США до сих пор нет банковских счетов, говорится в статье. И эта группа по своему составу гораздо разнообразнее, чем кажется, — поэтому продавец мороженого, отказывающийся торговать за наличные, иногда даже не представляет, каких выгодных клиентов он лишается. Между тем закон, который обязывает американских торговцев принимать наличные, на данный момент действует лишь в Массачусетсе, сообщает Slate. Но и он зачастую просто не соблюдается.

Как предупреждают эксперты, полное исчезновение наличных может оказаться для потребителей опасным и подтолкнуть их к заключению рискованных финансовых договоров, подчёркивается в статье. Большинство опасений на данный момент связано с людьми, у которых нет банковских счетов. Однако обязательство платить по карте — не главная проблема, поясняет Брентон Пек из Центра финансовых инноваций: «Формирование общества без наличности может подорвать финансовое здоровье людей. Мы заставляем часть общества делать то, чего она не хочет».

Одним из негативных последствий является комиссия за перерасход по карте, которая лишь за 2016 год принесла американским банкам около $15 млрд Многие считают её «наказанием для отчаянных или беззаботных клиентов», однако в реальности это не совсем так, отмечается в статье. Более половины этих штрафов связаны не со снятием наличности, когда люди могут предварительно проверить состояние счета, а с обычными покупками в магазинах и ресторанах. Причём в большинстве случаев, как показали данные Американского бюро по защите прав потребителей за 2014 год, речь идёт о покупках на сумму не более $24, заключает Slate: «То есть люди сталкиваются с этими штрафами не в процессе крупных приобретений, а когда просто идут на обед».