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Минфин предложил размер ставки налога для самозанятых
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Минфин предложил размер ставки налога для самозанятых 

Вечерняя Москва 9 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Федеральная налоговая служба сообщила о размере ставки налога для самозанятых, который может вступить в силу уже с 1 января 2019 года. На данный момент проект находится на рассмотрении в Правительстве РФ. О процессе уплаты налога «ВМ» рассказал эксперт.
Руководитель Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования Финансового университета при президенте РФ Любовь Гончаренко объяснила, что на данный момент самозанятые при регистрации не выплачивают налог.
— Сейчас действует мораторий. С 1 января 2019 года будет реализовываться взимание налога. Его сумма — четыре процента. То есть когда будет производиться оплата оказываемых услуг, самозанятые будут перечислять налог также, как и все остальные, — рассказала Любовь Гончаренко.
Для реализации проекта будут применяться современные технологии.
— Налог планируют взимать через электронные сервисы. Во время оплаты, часть суммы, которая подлежит передаче в бюджет будет сразу же перечисляться, — пояснила Любовь Гончаренко.
Для реализации взимания налога планируется создать мобильное приложение. На данный момент самозанятые имеют «налоговые каникулы».
— При своевременной регистрации эта группа предпринимателей не платит на данный момент ничего, — уточнила Любовь Гончаренко.
Немного иная ситуация у граждан, которые сдают квартиру.
— В этом случае человек регистрируется как индивидуальный предприниматель и налог взимается в зависимости от суммы. Это шесть или 12 процентов. Скорее всего, людей, которые сдают квартиры в аренду этот закон не затронет, — добавила Любовь Гончаренко.
Кроме того, по новым правилам, самозанятые будут освобождены от уплаты страховых платежей (кроме платежей в фонд ОМС) и подачи какой-либо отчетности.
Ранее в Минфине сообщили, что ставка налога составит от трех до шести процентов.
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