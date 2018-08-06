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Минфин примет решение о распределении налогов самозанятых в фонды в сентябре
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Минфин примет решение о распределении налогов самозанятых в фонды в сентябре 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Окончательное решение о том, как будут распределяться средства, полученные от налога на профессиональный доход, во внебюджетные фонды будет принято в сентябре. Об этом сообщил ТАСС глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.
"Здесь есть развилки, которые нам надо обсуждать. Нужно ли вообще что-то перечислять в Пенсионный фонд или вся сумма налогов от самозанятых будет направляться в Фонд обязательного медицинского страхования. Окончательное решение будет готово в сентябре, когда законопроект будет доработан и размещен для обсуждения", — сказал Сазанов.
Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что правительство обсуждает возможность освобождения самозанятых от страховых платежей, но с условием принятия ими на себя полного риска по увеличению уровня своего пенсионного обеспечения, уровня социальных пенсий.
Минфин России предлагает ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход. Решения по ставке налога пока нет, она может составить 3% для самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам.
Согласно планам Минфина, такой налоговый режим будет действовать для самозанятых граждан с годовым доходом до 10 млн рублей. В пилотном режиме переход на налогообложение по предложенной схеме может начаться с 2019 года в нескольких российских регионах. Платить налоги самозанятые смогут через мобильное приложение.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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