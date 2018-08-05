Нацбанк РБ: Белорусы активно отказываются от использования иностранной валюты

Как заявил руководитель Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур , внутри страны идет активный процесс отказа от использования иностранной валюты. Об этом глава регулятора сообщил в интервью газете «Республика».

«Потери страны от долларизации значительны и сконцентрированы в области курсовых и инфляционных рисков… Национальный банк совместно с правительством в последние годы последовательно осуществляют мероприятия по максимальному уходу от использования валюты внутри страны. Из последних новаций — изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте», — заявил глава Нацбанка РБ.

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