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Нацбанк РБ: Белорусы активно отказываются от использования иностранной валюты
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Нацбанк РБ: Белорусы активно отказываются от использования иностранной валюты 

Карельские вести 14 часов назад
Как заявил руководитель Национального банка Республики Беларусь Павел Каллаур, внутри страны идет активный процесс отказа от использования иностранной валюты. Об этом глава регулятора сообщил в интервью газете «Республика».
«Потери страны от долларизации значительны и сконцентрированы в области курсовых и инфляционных рисков… Национальный банк совместно с правительством в последние годы последовательно осуществляют мероприятия по максимальному уходу от использования валюты внутри страны. Из последних новаций — изменения в Налоговый кодекс, которые отменяют возможность уплаты практически любого налога в иностранной валюте», — заявил глава Нацбанка РБ.
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