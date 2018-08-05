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В саратовских трамваях и троллейбусах исчезнут рулоны билетов
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В саратовских трамваях и троллейбусах исчезнут рулоны билетов 

Свободные новости 8 часов назад
Фото: Свободные новости
Завтра, 6 августа, в саратовских трамваях и троллейбусах кондукторы при оплате наличными перестанут выдавать традиционные билеты, сообщается в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» ВКонтакте.
По словам транспортников, билет пассажиру, как и при безналичной оплате с помощью банковской карты, теперь будет печатать POS-терминал. Для этого у каждого кондуктора будет специальная карта, с помощью которой, получив деньги, он будет проводить эту операцию.
Напомним, весь саратовский электротранспорт был оборудован терминалами для безналичной оплаты проезда к 1 августа, когда произошло повышение его стоимости до 23 рублей. При этом при оплате банковской картой можно сэкономить, заплатив 21 рубль. Отметим, горожане жалуются, что некоторые банковские картыне работаютпри попытках оплатить проезд.
Гендиректор МУПП «Саратовгорэлектротранс» Роберт Виньков ранее заявил, что из-за проблем с безналичной оплатой проезда до 10 августа кондукторы будут «более лояльно относиться» к пассажирам, которые не смогут его оплатить из-за отсутствия наличных денег. Во избежание таких случаев он призвал саратовцев всегда носить с собой деньги.
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