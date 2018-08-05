Ижкомбанк предлагает вклад «Накопительный плюс»

Минимальная сумма вклада — 1 тыс. рублей. Срок размещения — два года. Средства привлекаются исходя из постоянной (4% годовых) и премиальной (1,5% годовых) ставок. Таким образом, доходность составляет 5,5% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются и могут выплачиваться.

Елена Хвостова. «Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора с 365-го дня проценты сохраняются», — добавляет эксперт по депозитным продуктам Банки.ру

Завершен прием депозитов «Твой выбор» и «Твои условия».

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