Переводы через систему ЦБ могут стать дешевле, чем с помощью карт

Ассоциация «Финтех» придумала, какими должны быть тарифы в Системе быстрых платежей (СБП). С помощью СБП люди смогут переводить деньги друг другу, зная лишь номер мобильного телефона получателя. А средства будут приходить практически мгновенно. В дальнейшем, как ожидается, с помощью СБП можно будет делать платежи также в пользу юридических лиц или госорганов. По плану ЦБ СБП должна заработать в январе 2019 г., а ЦБ станет ее оператором и расчетным центром.

Банки будут самостоятельно устанавливать комиссию для клиентов (как для отправителей, так и для получателей) за переводы в СБП, рассказали два человека, знающих это от участников ассоциации. Но банки будут платить ЦБ за перевод фиксированную сумму. Она будет делиться между банком клиента, отправившего деньги, и банком получателя. В какой именно пропорции, еще предстоит решить, говорят собеседники «Ведомостей» . По их словам, размер комиссии тоже будет обсуждаться, есть предложение установить 8 руб. за операцию. Установить размер комиссии сейчас сложно, поскольку еще не все затраты системы подсчитаны, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Представители ассоциации «Финтех» и ЦБ на запросы о размере будущего тарифа не ответили.

«Ведомости» провели опрос банков, входящих в наблюдательный совет «Финтеха», есть ли у них ориентир, сколько они будут брать с клиента за перевод средств через СБП. Идея в том, чтобы для банковских клиентов СБП была дешевле, чем карточные переводы, передала через пресс-службу главный операционный директор Альфа-банка Мария Шевченко. Но все будет зависеть от стоимости услуг оператора системы, подчеркивает она.

Себестоимость карточного перевода для банка исходя из средней суммы операции сейчас 50 руб., говорит сотрудник одного из банков, за операцию платит только отправитель. Если стоимость перевода в СБП для банков будет 8 руб., то и для клиентов тарифы в СБП будут ниже, чем в карточных переводах, рассуждает он.

Сейчас комиссия с получателя средств, как правило, не берется, предлагаемые тарифы СБП меняют этот подход. Комиссия с получателя уже есть у некоторых банков, указывает Шевченко.

Банк для малого бизнеса «Точка» берет деньги за зачисление средств на счет индивидуальных предпринимателей, приводит пример Шевченко. По ее мнению, в таких случаях это не вызовет негатива и при переводах в СБП, тем более если комиссия будет меньше текущей. Логично установить комиссию для продавцов, получающих через систему деньги за товар или услугу, считает она. Однако, когда речь идет о переводах между людьми, Альфа-банк будет и дальше предлагать брать комиссию только с банка-отправителя, подчеркнула Шевченко.

Ключевой вопрос для СБП сейчас — подключится ли к ней Сбербанк , занимающий более половины рынка платежей. Недавно он запустил собственную систему переводов, позволяющую отправлять деньги по номеру телефона между клиентами не только Сбербанка, но и других банков. Комиссия — 1% суммы перевода, пока к системе подключился только « Тинькофф банк ».

Сбербанк предлагал установить в СБП дополнительную комиссию, которую банки платили бы друг другу за перевод, указывает еще один человек, близкий к ассоциации «Финтех». Сбербанк хотел, чтобы банки платили ему 1% от суммы операции за перевод на его карты, поскольку у него самая большая клиентская база, рассказывает человек, знающий это от участников ассоциации.

Сбербанк отказался от комментариев.

Среди других принципов тарифной политики СБП — бесплатное вступление в систему и отсутствие комиссии между банками, говорится в распространенном в пятницу вечером заявлении ассоциации.