Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ

«Известия»: Минэкономразвития хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ

Минэкономразвития предложили увеличить тарифы ЖКХ на 2% в связи с ростом НДС с 18% до 20%. Об этом пишут "Известия"

Отмечается, что подобные изменения необходимы, чтобы предотвратить "возникновение выпадающих доходов" у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния.

По данным издания, в Минстрое также подтвердили, что в настоящее время обсуждаются варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний.

Как уточняется, при таких изменениях стоимость услуг ЖКХ не поменяется, но итоговая сумма увеличится из-за включенного в платеж налога.