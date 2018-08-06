Повышение НДС изменит тарифы ЖКХ

В Минэкономразвития предложили увеличить тарифы ЖКХ на 2% в связи с ростом НДС с 18% до 20%. Об этом пишут "Известия".
Отмечается, что подобные изменения необходимы, чтобы предотвратить "возникновение выпадающих доходов" у ресурсоснабжающих организаций, что может привести к ухудшению их финансового состояния.
По данным издания, в Минстрое также подтвердили, что в настоящее время обсуждаются варианты компенсаций для ресурсоснабжающих компаний.
Как уточняется, при таких изменениях стоимость услуг ЖКХ не поменяется, но итоговая сумма увеличится из-за включенного в платеж налога.
Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года до 20% с 18%.