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«Ведомости» назвали возможную комиссию при переводе денег по телефону
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«Ведомости» назвали возможную комиссию при переводе денег по телефону 

RB.ru 9 часов назад
Предполагается, что банки будут платить Центробанку фиксированную сумму за переводы. Эта сумма будет делиться между банком отправителя и банком получателя средств. Издание указывает, что сейчас есть предложение установить комиссию в размере 8 рублей за один перевод.
Система быстрых переводов позволит проводить моментальные переводы по номеру телефона получателя. Позже к системе должны подключить моментальные переводы к юрлицам и госорганам. Отвечать за систему будет Центробанк, который станет и оператором, и расчетным центром для проекта. Сама система должна будет заработать в январе 2019 года.
В «Альфа-банке» объяснили, что система предназначена для того, чтобы сделать ее дешевле, чем переводы по банковским картам, однако она предполагает наличия комиссии для двух сторон: для отправителя и получателя средств, что не практикуется при карточных переводах.
На текущий момент переводы по номеру телефона доступны для клиентов «Сбербанка», а также «Тинькофф Банка» (единственный из банков, кто пока подключился к системе «Сбербанка»).
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