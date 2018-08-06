«Ведомости» назвали возможную комиссию при переводе денег по телефону

Предполагается, что банки будут платить Центробанку фиксированную сумму за переводы. Эта сумма будет делиться между банком отправителя и банком получателя средств. Издание указывает, что сейчас есть предложение установить комиссию в размере 8 рублей за один перевод.

Система быстрых переводов позволит проводить моментальные переводы по номеру телефона получателя. Позже к системе должны подключить моментальные переводы к юрлицам и госорганам. Отвечать за систему будет Центробанк, который станет и оператором, и расчетным центром для проекта. Сама система должна будет заработать в январе 2019 года.

«Альфа-банке» объяснили, что система предназначена для того, чтобы сделать ее дешевле, чем переводы по банковским картам, однако она предполагает наличия комиссии для двух сторон: для отправителя и получателя средств, что не практикуется при карточных переводах.