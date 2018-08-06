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Названа сумма компенсации клиентам «Натали Турс»
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В АТОР назвали сумму возможной компенсации клиентам «Натали Турс» 

RT на русском 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Клиенты российской туристической компании «Натали Турс» в случае прекращения деятельности организации смогут получить максимум 4,2% от стоимости приобретённой путёвки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
«Ранее в «Натали Турс» подтвердили, что до конца года компания продала около 30 тыс. туров: оценочно, общая их стоимость составляет не менее 1,2 млрд руб. Таким образом, в случае задействования механизма фингарантий, каждый турист сможет получить (как максимум) только 4,2% от суммы, уплаченной за путёвку от «Натали Турс»», — говорится в тексте.
Ранее стало известно, что компания с 30 июня сокращает чартерные программы в связи с их низкими финансовыми показателями.
Впоследствии в АТОР сообщили, что аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 30,8 тыс. человек.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как клиенты проблемных туроператоров могут получить компенсацию.
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