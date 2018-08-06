Названа сумма компенсации клиентам «Натали Турс»

В АТОР назвали сумму возможной компенсации клиентам «Натали Турс»

Клиенты российской туристической компании «Натали Турс» в случае прекращения деятельности организации смогут получить максимум 4,2% от стоимости приобретённой путёвки. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).

«Ранее в «Натали Турс» подтвердили, что до конца года компания продала около 30 тыс. туров: оценочно, общая их стоимость составляет не менее 1,2 млрд руб. Таким образом, в случае задействования механизма фингарантий, каждый турист сможет получить (как максимум) только 4,2% от суммы, уплаченной за путёвку от «Натали Турс»», — говорится в тексте.

Ранее стало известно, что компания с 30 июня сокращает чартерные программы в связи с их низкими финансовыми показателями.

Впоследствии в АТОР сообщили, что аннуляция туров «Натали Турс» может затронуть около 30,8 тыс. человек.