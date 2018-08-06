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Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Дебетовые карты»
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Банки.ру запустил мобильную версию раздела «Дебетовые карты» 

Банки.ру 9 часов назад
Фото: Банки.ру
Сервис подбора и сравнения дебетовок на мобильных устройствах стал более удобным и функциональным, в нем доступны все возможности десктопной версии сервиса, в том числе запущенные на Банки.ру совсем недавно. Например — подбор карт с бесплатным обслуживанием и карт без комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, сравнение предложений по размеру кешбэка. База данных раздела «Дебетовые карты» насчитывает более 3 тыс. предложений в банках России, постоянно верифицируется и пополняется.
«Форматы банковских продуктов в этом сегменте претерпели серьезные изменения, — отмечает бизнес-аналитик продуктовых разделов холдинга Банки.ру Елена Сударикова. — Дебетовая карта уже не является простым платежным инструментом. Все больше людей используют ее для хранения сбережений и получения дохода, многие — как альтернативу банковскому вкладу. Мы внимательно следим за тенденциями рынка и модернизируем наши сервисы по подбору и сравнению банковских продуктов. При этом доля мобильного трафика на наш проект постоянно растет. Так, по данным «Яндекс Метрики» за июль, уже 44% трафика в разделе «Дебетовые карты» приходится на мобайл. Поэтому мы постоянно совершенствуем и обновляем мобильную версию нашего финансового маркетплейса».
Ранее Банки.ру обновил мобильные версии разделов «Вклады», «Потребительские кредиты», «Мастер подбора кредитов», «Микрозаймы» и «Кредитные карты». В ближайших планах — запуск мобильной версии раздела «Ипотека».
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