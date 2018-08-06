Банк «Агророс» будет выдавать банковские гарантии участникам внешнеэкономической деятельности 

Федеральная таможенная служба внесла банк «Агророс» в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов участникам внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«Получение банком «Агророс» аккредитации ФТС дает возможность предоставлять участникам внешнеэкономической деятельности банковские гарантии, которые принимают таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей», — говорится в сообщении банка.
Банк также предоставляет своим клиентам ряд услуг по валютным операциям: открытие и ведение счетов в иностранных валютах, покупка и продажа валюты на Мосбирже, осуществление валютного контроля по экспортным и импортным операциям, проведение документарных операций. Также специалисты банка консультируют по вопросам заключения внешнеторговых контрактов и соблюдения валютного законодательства.