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Банк «Агророс» будет выдавать банковские гарантии участникам внешнеэкономической деятельности
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Банк «Агророс» будет выдавать банковские гарантии участникам внешнеэкономической деятельности 

Банки.ру 9 часов назад
Федеральная таможенная служба внесла банк «Агророс» в реестр банков, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин и налогов участникам внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
«Получение банком «Агророс» аккредитации ФТС дает возможность предоставлять участникам внешнеэкономической деятельности банковские гарантии, которые принимают таможенные органы в качестве обеспечения уплаты таможенных платежей», — говорится в сообщении банка.
Банк также предоставляет своим клиентам ряд услуг по валютным операциям: открытие и ведение счетов в иностранных валютах, покупка и продажа валюты на Мосбирже, осуществление валютного контроля по экспортным и импортным операциям, проведение документарных операций. Также специалисты банка консультируют по вопросам заключения внешнеторговых контрактов и соблюдения валютного законодательства.
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