В Тверской области оштрафовали «Росгосстрах»

Прокуратура Кесовогорского района провела проверку по факту отказа в заключении договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (договор ОСАГО) в офисе агентской группы Страхового отдела филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Тверской области в поселке Кесова Гора.

Местный житель обратился к страховому агенту с необходимыми документами для заключения договора ОСАГО на три трактора. Страховой агент отказал ему в заключении договоров страхования со ссылкой на п. 1.7 Положения Банка России от 19.09.2014 г. № 431-П «О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» на том основании, что страхователем не представлено на осмотр транспортное средство. Устно мужчине пояснили, что действующее программное обеспечение не позволяет оформить договор ОСАГО без занесения сведений о проведении осмотра транспортного средства. Полномочий на осмотр транспортного средства страховой агент не имеет, уполномоченный представитель Страховщика на проведение осмотра транспортных средств в поселке Кесова Гора не поедет.

Прокуратура поясняет, что Страховщик не вправе отказать в заключении договора обязательного страхования владельцу транспортного средства.

По результатам рассмотрения материалов назначено административное наказание в виде штрафа: страховому агенту в сумме 20 тысяч рублей, страховой компании в сумме 105 тысяч рублей.