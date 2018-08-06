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Нефтепромбанк ввел «Накопительный» вклад
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Нефтепромбанк ввел «Накопительный» вклад 

Банки.ру 8 часов назад
Нефтепромбанк с 6 июля ввел вклад «Накопительный». Оформить его можно в рублях на 181, 365 и 546 дней.
Процентные ставки составят 6,25—6,95% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также могут капитализироваться.
Продуктовый виджет
«При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются за фактический срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,1% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Нелли Кучихина.
Кроме того, окончен прием вклада «Пенсионный».
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