Нефтепромбанк ввел «Накопительный» вклад

Нефтепромбанк с 6 июля ввел вклад «Накопительный». Оформить его можно в рублях на 181, 365 и 546 дней.

Процентные ставки составят 6,25—6,95% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет или счет банковской карты, а также могут капитализироваться.

Продуктовый виджет

Нелли Кучихина. «При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются за фактический срок нахождения средств во вкладе по ставке 0,1% годовых», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру

Кроме того, окончен прием вклада «Пенсионный».