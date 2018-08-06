Где советские граждане брали кредиты

Во времена Советского Союза, как это ни удивительно, населению тоже предоставляли кредиты и возможность приобретать товары в рассрочку. Но по разным причинам пользоваться этими льготами могли далеко не все.

Кредиты банка не для всех

Единственный банк в стране — государственное учреждение Сбербанк СССР — в советское время предлагал гражданам несколько видов кредитов. В основном это были потребительские кредиты на бытовую технику и промышленные товары, выдавались они под 2-6% годовых, в зависимости от того, что приобреталось. Выделялись кредиты на оплату пая для членов жилищно-строительных кооперативов, обычно под 2,7% годовых; на покупку дачных участков и строительство загородных домов, в данном случае деньги давались под 8%.

Для того чтобы получить кредит, гражданин должен был предоставить в банк оригинал справки с места работы о заработной плате за последние 3 месяца. С 1985 года требовались справка с работы за последние 12 месяцев и оригинал ходатайства профсоюзной организации.

Учитывая, что все граждане СССР тогда имели работу и в обязательном порядке состояли в профсоюзе своего предприятия, то кредит на приобретение чего-либо, по идее, был доступен всем. Но если проанализировать проведенные уже в XXI веке опросы жителей бывшего СССР относительно уровня жизни и возможностей использования банковских продуктов, то выстроится весьма негативная тенденция. О кредитах могли и знать, но большинство населения страны ими не пользовалось. Все дело в том, что самым главным условием для получения кредита являлся оригинал чека об оплате 25% стоимости товара или 50%, если его цена превышала 3000 рублей. Минимальная сумма первого взноса по кредиту до 1985 года составляла 50 рублей, а потом была увеличена до 100 рублей. При этом средняя зарплата гражданина СССР, занятого в сфере обслуживания, до 1985 года колебалась в пределах 60 — 80 рублей, в сельском хозяйстве — 80 — 100 рублей, в легкой и тяжелой промышленности — 100 — 140 рублей в месяц. 70% населения СССР жили, что называется, от зарплаты до зарплаты, когда до дня выдачи получки, в семье в лучшем случае оставались какие-то копейки, а то и приходилось просить в долг у друзей и родственников или сидеть впроголодь. В таких условиях выделить из семейного бюджета даже 50 рублей, не то что 100, на первый взнос по кредиту было невозможно. Та категория людей, которая официально получала большую зарплату или была связана с теневым бизнесом, не нуждалась в кредитах и при этом имела кооперативные квартиры, машины и дачи.

Касса взаимопомощи для своих

И все-таки граждане СССР потихоньку, с трудом, но пытались улучшить свое материальное положение. Помимо того, что работникам промышленных предприятий после выработки определенного стажа бесплатно выдавали квартиры, а труженикам села — участки земли для ведения подсобного хозяйства, многие организации сами, без участия банка, устраивали для своих работников кассы взаимопомощи.

При бухгалтерии предприятия обычно был сотрудник профсоюзной организации или местного комитета, который собирал с желающих участвовать в финансовой «помощи» от 10 до 25 рублей в месяц, в зависимости от предварительной договоренности. Взнос в «кассу» бухгалтеры вычитали у участника из зарплаты. По его письменному заявлению один раз в год, в определенный месяц, он мог получить сразу всю вычтенную у него за год сумму, то есть от 120 до 300 рублей единовременно. Поскольку именно местные комитеты и профсоюзы помимо прочей своей деятельности участвовали в распределении определенных «благ» — «выстраивали и вели» очереди на покупку цветных телевизоров, магнитофонов и мебели, то они могли «содействовать», т.е. подгонять очередь определенного сотрудника на покупку дефицитного товара к моменту выдачи ему всей годовой суммы из кассы взаимопомощи. Таким образом, среднестатистический советский человек при финансовом достатке ниже среднего умудрялся накопить крупную сумму и при этом сразу и без переплаты приобрести нужный ему дорогостоящий товар. Однако даже для участия в таком простом финансовом предприятии, семье нужно было отказаться от лишней десятки или двадцатки, а это тоже не у всех выходило.

Вопреки распространенному мнению, что жизнь в СССР была лучше и стабильней нынешней, у большинства населения она однозначно была почти нищенской и часто голодной, несмотря на наличие постоянной работы и имевшихся в продаже продуктов питания и товаров народного потребления. В условиях низкой зарплаты и постоянного дефицита практически всего граждане могли иметь только самое необходимое, чтобы не умереть с голоду, где-то жить, что-то носить и пользоваться примитивными благами.