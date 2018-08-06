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В Саратове продавец лебедки продиктовал мошеннику данные карты и лишился 50 тысяч
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В Саратове продавец лебедки продиктовал мошеннику данные карты и лишился 50 тысяч 

САРАТОВ24 6 часов назад
Фото: САРАТОВ24
77-летний житель Заводского района Саратова разместил в интернете объявление о продаже самодельной лебедки. Вскоре ему на сотовый позвонил некий мужчина с пожеланием купить товар. Он попросил продавца продиктовать реквизиты банковской карты, чтобы перевести деньги. Довольный пенсионер выполнил просьбу, но вместо ожидаемой суммы лишился 50 тысяч рублей. Их списал со счета злоумышленник.
Управление МВД по Саратовской области предупреждает, что нельзя передавать данные своей банковской карты третьим лицам. Особенно это касается цифр на обратной стороне карты и кодов, которые приходят на телефон в смс-сообщениях.
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