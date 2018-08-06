В Саратове продавец лебедки продиктовал мошеннику данные карты и лишился 50 тысяч

77-летний житель Заводского района Саратова разместил в интернете объявление о продаже самодельной лебедки. Вскоре ему на сотовый позвонил некий мужчина с пожеланием купить товар. Он попросил продавца продиктовать реквизиты банковской карты, чтобы перевести деньги. Довольный пенсионер выполнил просьбу, но вместо ожидаемой суммы лишился 50 тысяч рублей. Их списал со счета злоумышленник.