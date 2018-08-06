Ещё
Банк «Возрождение» снизил тарифы на услуги инкассации для частных лиц
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.53
$
63.69
73.52
73.80
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
74.05
–0.26 Золото
1211.44
+0.08 РТС
1136.84
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.08
1.1560
–0.0132
23.07
1.1692
05.08
31.07
26.07

Банк «Возрождение» снизил тарифы на услуги инкассации для частных лиц 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» снизил тарифы на услуги перевозки денежных средств и иных ценностей для частных лиц, изменение тарифов приурочено к профессиональному празднику — Дню инкассатора, говорится в сообщении пресс-службы банка.
«Услуга доступна для всех категорий клиентов как банка «Возрождение», так и сторонних кредитных организаций», — отмечается в материале.
Стоимость одной перевозки силами собственной службы инкассации банка составит 9,5 тысяч рублей, а каждого последующего полного или неполного часа работы экипажа — 2 тысячи рублей. При каждой перевозке также предусмотрена комиссия 0,02% от объявленной стоимости перевозимых ценностей.
Услуга частной инкассации пользуется повышенным спросом у клиентов, осуществляющих сделки купли-продажи недвижимости и желающих осуществить перевозку крупных сумм, пояснили в кредитной организации.
Пунктом доставки либо вывоза должно быть подразделение банка. С момента приема ценностей от клиента и до момента их передачи клиенту в пункте назначения ценности застрахованы на объявленную клиентом сумму перевозки. Доставка денежных средств или ценностей производится без личного сопровождения клиента.
Банк «Возрождение» входит в число лидеров рынка на территории Московской области, Волгограда, Ставрополя и Петрозаводска. Подразделение инкассации банка насчитывает более 600 сотрудников. Служба оснащена самой современной техникой, предоставляет полный комплекс услуг по перевозке наличных денег и ценностей для всех категорий клиентов — юридических и физических лиц, а также финансовых организаций. Услугу перевозки денежных средств и иных ценностей частных клиентов силами собственной службы инкассации банк запустил в 2016 году.
РИАМО: последние новости
Репетиторов и нянь предлагают вывести из сферы действия Трудового кодекса В России с 2019 года будут страховать вклады малого бизнеса в банках Гендиректор ФПК рассказал о плюсах создания железнодорожного лоукостера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль упадет до осени105
Росстат обрадовал россиян49
Власти хотят денег от миллионов россиян845
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями176
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую3
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
00:21
Moody’s оценило шансы РФ выстоять под санкциями
Экономика
00:34
Рубль упадет до осени
Рынки Экономика
01:00
На Украине нашли способ отказаться от российского газа
Экономика
04:34
Армия малоимущих
Экономика Статьи
03:48
Дольщики обратились к Путину
Недвижимость
00:35
Москва ответила Вашингтону на пошлины
Экономика Статьи
05:10
«Ночь длинных ковшей» больше не повторится
Недвижимость
03:08
Власти хотят денег от миллионов россиян
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение