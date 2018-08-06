Банк «Возрождение» снизил тарифы на услуги инкассации для частных лиц

Банк «Возрождение» снизил тарифы на услуги перевозки денежных средств и иных ценностей для частных лиц, изменение тарифов приурочено к профессиональному празднику — Дню инкассатора, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Услуга доступна для всех категорий клиентов как банка «Возрождение», так и сторонних кредитных организаций», — отмечается в материале.

Стоимость одной перевозки силами собственной службы инкассации банка составит 9,5 тысяч рублей, а каждого последующего полного или неполного часа работы экипажа — 2 тысячи рублей. При каждой перевозке также предусмотрена комиссия 0,02% от объявленной стоимости перевозимых ценностей.

Услуга частной инкассации пользуется повышенным спросом у клиентов, осуществляющих сделки купли-продажи недвижимости и желающих осуществить перевозку крупных сумм, пояснили в кредитной организации.

Пунктом доставки либо вывоза должно быть подразделение банка. С момента приема ценностей от клиента и до момента их передачи клиенту в пункте назначения ценности застрахованы на объявленную клиентом сумму перевозки. Доставка денежных средств или ценностей производится без личного сопровождения клиента.

Банк «Возрождение» входит в число лидеров рынка на территории Московской области, Волгограда, Ставрополя и Петрозаводска. Подразделение инкассации банка насчитывает более 600 сотрудников. Служба оснащена самой современной техникой, предоставляет полный комплекс услуг по перевозке наличных денег и ценностей для всех категорий клиентов — юридических и физических лиц, а также финансовых организаций. Услугу перевозки денежных средств и иных ценностей частных клиентов силами собственной службы инкассации банк запустил в 2016 году.