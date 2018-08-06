Ставка по НДС увеличена до 20 процентов

Основная ставка НДС увеличена с 18 до 20 процентов (п. 3 ст. 164 НК РФ).

Новая ставка должна применяться в отношении товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 января 2019 года.

При этом льготная 10-процентная ставка на отдельные категории товаров (п. 2 ст. 164 НК РФ) сохранена.

Одновременно на бессрочный период зафиксирован текущий общий тариф по страховым взносам в размере 30 процентов: 22 + 5,9 + 2,1 процентов (пп. 1 п. 2 ст. 425 НК РФ). Статья 426 кодекса, в которой были оговорены временные ставки на 2017-2020 годы, отменена.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 03.08.2018 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» Вступает в силу со дня официального опубликования (за исключением отдельных положений) Документ включен в СПС «КонсультантПлюс»