В России резко подорожает колбаса

Компании «Останкино», «Дымов» и «Продо», занимающиеся переработкой мяса, заявили о резком росте закупочных цен на сырье. Об этом пишут «Ведомости»

Рост стоимости сырья может привести к скачку цен на колбасы и полуфабрикаты.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина заявила газете, что в 2018 году фиксируется более заметный и неконтролируемый рост оптовых цен.

Топ-менеджер крупного мясокомбината рассказал, что свиная лопатка в России с января подорожала на 53 процента, до 267 рублей за один килограмм. При этом в первом полугодии 2017-го стоимость килограмма свиной лопатки выросла всего на 17 процентов.

Еще один переработчик сообщил об ускорившемся росте цен на свиные полутуши (23 процента с января) и свиные окорока без кости (30 процентов).

С 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20 процентов, цены на индюшатину с 15 мая по 3 августа выросли на 40 процентов, а на куриное мясо — на 25 процентов. Говядина с декабря подорожала на 15 процентов.

Рост цен на свинину связывают со вспышками африканской чумы и аномальной жарой.