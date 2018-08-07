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В России резко подорожает колбаса
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В России резко подорожает колбаса 

Рамблер 5 часов назад
Компании «Останкино», «Дымов» и «Продо», занимающиеся переработкой мяса, заявили о резком росте закупочных цен на сырье. Об этом пишут «Ведомости».
Рост стоимости сырья может привести к скачку цен на колбасы и полуфабрикаты.
Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина заявила газете, что в 2018 году фиксируется более заметный и неконтролируемый рост оптовых цен.
Топ-менеджер крупного мясокомбината рассказал, что свиная лопатка в России с января подорожала на 53 процента, до 267 рублей за один килограмм. При этом в первом полугодии 2017-го стоимость килограмма свиной лопатки выросла всего на 17 процентов.
Еще один переработчик сообщил об ускорившемся росте цен на свиные полутуши (23 процента с января) и свиные окорока без кости (30 процентов).
С 16 июля по 3 августа свинина подорожала на 20 процентов, цены на индюшатину с 15 мая по 3 августа выросли на 40 процентов, а на куриное мясо — на 25 процентов. Говядина с декабря подорожала на 15 процентов.
Рост цен на свинину связывают со вспышками африканской чумы и аномальной жарой.
Ранее в «Русагро» заявили, что из-за повышения НДС россиянам придется экономить на мясной продукции. В организации пояснили, что рост потребительских цен, связанный с изменением налога, повлияет на покупательную способность граждан. Обычно потребители экономят на продуктах в последнюю очередь, но спрос на мясо (в частности, свинину) может сократиться.
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