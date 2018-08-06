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Жительница Тамбова хотела оформить кредит и лишилась 65 тыс. рублей
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Жительница Тамбова хотела оформить кредит и лишилась 65 тыс. рублей 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
24-летняя девушка стала жертвой мошенников и лишилась 65 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тамбовской области.
Девушка нашла в интернете объявление о предоставлении кредита под небольшие проценты. Она позвонила по указанному номеру, и местной жительнице сообщили, что нужно оплатить услуги для оформления кредита. Так, доверчивая девушка перевела на счет мошенника 65 тысяч рублей. После того, как аферист получил деньги, он перестал отвечать на звонки.
В настоящий момент полицейские разыскивают виновного в мошенничестве.
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