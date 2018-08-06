ФорБанк предлагает бизнесу услуги лизинга 

Столичный ФорБанк запускает новую услугу — лизинг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как поясняется в сообщении кредитной организации, в лизинг можно оформить легковые, грузовые автомобили и спецтехнику за два дня на сумму до 150 млн рублей сроком на пять лет. Банк обещает отсутствие «лишних комиссий и навязанных сервисов», а также «максимальные налоговые льготы и эксклюзивные скидки от производителей». Кроме того, клиенты смогут воспользоваться госпрограммами льготного лизинга, которые реализует Минпромторг.
Услуги лизинга для клиентов ФорБанка предоставляет ООО «Альфамобиль» (входит в группу «Альфа-Лизинг»).