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Определен перечень угроз, которые банки должны учитывать при внедрении биометрии
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Определен перечень угроз, которые банки должны учитывать при внедрении биометрии 

Банки.ру 1 час назад
Банк России установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных своих клиентов. Перечень приведен в указании, которое зарегистрировано Министерством юстиции и публикуется на сайте регулятора.
Данными угрозами являются нарушение целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.
Кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий.
Нормативный документ разрабатывался Банком России совместно с ФСБ и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и является основополагающим для выбора кредитными организациями средств защиты информации, в первую очередь средств криптографической защиты. С учетом того, что кредитным организациям необходимо будет провести ряд организационно-технологических мероприятий для реализации требований указания, Банк России установил отсрочку применения мер надзорного характера за несоответствие этим требованиям.
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