Определен перечень угроз, которые банки должны учитывать при внедрении биометрии

Банк России установил перечень угроз информационной безопасности, которые банки должны будут учитывать при сборе, использовании и передаче биометрических персональных данных своих клиентов. Перечень приведен в указании, которое зарегистрировано Министерством юстиции и публикуется на сайте регулятора.

Данными угрозами являются нарушение целостности (подмена, удаление), доступности (блокирование передачи) и конфиденциальности биометрической информации о клиентах, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Кредитные организации должны будут учитывать эти критерии при открытии вклада или счета, предоставлении кредита, переводе денежных средств и оказании других услуг своим клиентам, чтобы обезопасить их от противозаконных действий.