Лжесотрудник банка снял с карты калининградца 210 тысяч рублей

В Калининграде неизвестный мужчина представился по телефону 27-летнему горожанину сотрудником банка и попросил продиктовать данные платёжной карты, чтобы якобы предотвратить мошенничество. Калининградец передал собеседнику информацию и лишился крупной суммы денег, сообщает пресс-служба регионального УМВД

В полиции отметили, что в последние несколько дней жертвами телефонных мошенников стали семь калининградцев. Злоумышленники звонят с номера, который начинается с 8-800, и от имени одного из крупнейших банков России под разными предлогами просят продиктовать конфиденциальную информацию с карт. В частности, аферисты предупреждают людей о новом виде мошенничества и предлагают защиту от него.

Так, жительница областного центра продиктовала лжесотруднику банка номер карты, а также код из sms для подтверждения операции. В результате с её счёта сняли более 57 тысяч рублей.

В другом случае 27-летний горожанин продиктовал мошеннику, представившемуся сотрудником службы безопасности банка, информацию со своей карты. В итоге он лишился почти 210 тысяч рублей.

В полиции предупредили о необходимости быть бдительными и не сообщать незнакомцам личные данные, коды и пароли.

“Сотрудники банков имеют право спросить только четыре последние цифры номера вашей карты на лицевой стороне и ничего более», — напомнили в УМВД региона.