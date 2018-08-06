Россияне несут деньги в банк, несмотря на низкую доходность вклада

Вклады в российских банках выглядят абсолютно непривлекательно. Тем не менее ряды клиентов не иссякают. При всем богатстве выбора альтернативных высокорисковых инструментов граждане выбирают консерватизм.

Депозитный антирекорд

Руководитель направления аналитики вкладов и депозитов «Банки.ру» Юлия Прошина обращает внимание, что в первой декаде июня средняя ставка по рублевым депозитам десяти крупнейших депозитных банков равнялась 6,05% — таким низким этот показатель еще никогда не был за всю историю наблюдений ЦБ за ним с 2009 года. Хотя еще в совсем недавнем прошлом — декабре 2014 года, составляла 15,63%. Случилось такое после «черного вторника», когда регулятор повысил ключевую ставку с 10,5 до 17%.

Управляющий санкт-петербургским филиалом Росгосстрах-банка Елена Веревочкина отмечает, что депозитный портфель в целом по системе растет: с 26 триллионов на начало текущего года показатель к июлю вырос до 27 триллионов. «Увеличение накоплений при снижении доходности — демонстрация сберегательного поведения», — считает эксперт.

Сберегательное поведение, впрочем, отдает настороженностью. Как отметили в пресс-службе «Русского стандарта», вкладчики выбирают возможность управлять собственными накоплениями: пополнять, частично снимать — в общем, всегда иметь доступ к средствам. В банке прирост клиентов в этой нише в первом полугодии текущего года составил почти 80%. Отметим, что именно такие инструменты отличаются невысокими ставками: чем больше у клиента возможностей воспользоваться средствами на депозите в течение срока его действия, тем ниже доходность: таким способом банки хеджируют свои риски. Очевидно, что сейчас иметь средства под рукой для клиента важнее, чем высокая доходность. Тем более по-настоящему щедрых предложений на рынке классических вкладов уже не найти — максимальный ценник для рублевых вкладов составляет около 8% годовых.

Альтернатива есть

Антон Павлов. Как отмечает председатель совета директоров ГК «Русмикрофинанс» Евгений Оболонин, для вкладчиков становятся все более привлекательными другие способы инвестирования: ПИФы, брокерские счета и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), вложения в МФО, p2p‑кредитование и многие другие варианты. Разработчики классических депозитных линеек в банках учитывают тренд — почти у всех кредитных организаций в депозитном ассортименте можно найти комбинированные сберегательные продукты: вклад плюс инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), доверительное управление, ПИФы. Впрочем, ожегшись не раз на молоке, россияне пока предпочитают дуть на воду: «Хотя наблюдается явная тенденция к росту популярности таких продуктов, они пока не получили широкого распространения», — констатирует управляющий директор по розничным продуктам Абсолют-банка

И стар и млад

В некоторых банках отмечают повышенный интерес к классическим вкладам со стороны пожилых людей: «Все больше современных клиентов в возрастных группах 50–59 лет и старше 60 лет предпочитают хранить деньги на банковском вкладе», — говорят в пресс-службе «Русского стандарта».

Молодежь пока предпочитает тратить, а не сберегать: как сообщили в пресс-службе ВТБ, основная активность молодой аудитории сосредоточена на кредитных продуктах, а доля молодых вкладчиков составляет всего 3%.

А вот банковский маркетинг, кажется, исчерпал свои креативные запасы. Практически никаких новых интересных фишек банкиры для вкладов уже не придумывают. Единственный заметный всплеск «народного творчества» отмечался во время чемпионата мира по футболу, когда после победы нашей сборной над испанцами банки оперативно (рекордсменом стал Сбербанк , разработавший новый продукт за одну ночь) запустили вклады с повышенной ставкой, большинство из которых действовали до конца мундиаля. Впрочем, некоторые выдумщики переборщили и слишком увлеклись использованием интеллектуальной собственности FIFA: ряд спорных с точки зрения нейминга продуктов не обошла своим вниманием ФАС

Источник