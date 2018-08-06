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Центробанк выявил вывод активов из костромского банка-банкрота
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Центробанк выявил вывод активов из костромского банка-банкрота 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
У Конфидэнс-банка из Костромы, чья лицензия была отозвана 13 апреля, обнаружились операции по выводу активов.
В апрельском приказе Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Конфидэнс Банк" говорилось, что одной из причин отзыва были «сомнительные транзитные операции», проводимые банком. Кроме того, проверка выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.
А еще через три месяца Решением Арбитражного суда Костромской области банк был признан банкротом. Для кредитной системы страны это не было большой потерей: «Конфидэнс Банк» занимал 271-е место в банковской системе РФ, стоимость его активов не превышала 3,2 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами более 4,5 млрд А поскольку банк был участником системы страхования вкладов, его вкладчикам полагалась выплата 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. На то она и страховка.
Но теперь выясняется, что недостача денег на счетах банка случилась не просто так: временная администрация, назначенная Центробанком, выявила операции, направленные на вывод активов из банка. Как следует из сообщения пресс-службы ЦБ, такие операции осуществлялись «руководством и собственниками кредитной организации посредством кредитования заемщиков (в том числе аффилированных с собственниками), имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность». А это на языке юристов называется «признаками уголовно наказуемых деняний».
Теперь эта информация направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», сообщает ЦБ.
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