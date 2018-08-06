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В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
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В кабмине предложили поменять дату повышения тарифов ЖКХ 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Минэкономразвития России предложило индексировать тарифы в 2019 году с 1 января, а не с 1 июля.
«Министерство предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов — то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года», — сказали в пресс-службе министерства, передает РИА «Новости».
Подобная мера позволит нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года, учитывая рост НДС.
«В соответствии с существующей нормативной правовой базой увеличение НДС будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем, фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года», — добавили в министерстве.
В Минэкономразвития также пояснили, что, кроме роста НДС в 1,7%, в тарифы заложат затраты на выплату НДС в первом полугодии 2019 года.
«Вместе с тем, министерство дополнительно прорабатывает размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значение инфляции 4%», — отметили в пресс-службе.
Ранее в понедельник глава Минстроя призвал не беспокоить россиян информацией о росте тарифов ЖКХ.
Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.
Напомним, в 2011 году правительство России решило изменить дату индексации тарифов с 1 января на 1 июля. Таким образом, новое предложение Минэкономразвития предлагает вернуть предыдущую дату индексации.
Отметим, что после изменения даты индексации в 2011 году уровень инфляции снизился.
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