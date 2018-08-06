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Кредит показывает бизнес-активность
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Кредит показывает бизнес-активность 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Количество выданных кредитов — далеко не единственный показатель, на который нужно смотреть. Куда важнее реальные денежные доходы населения.
И они — это факт — на протяжении последних четырех лет снижаются. Этот выпадающий доход люди и компенсируют полученными кредитами. Однако в Москве ситуация, безусловно, всегда отличается от общероссийской: и доходы другие, и динамика иная, и особое экономическое поведение населения имеет место быть. У большинства людей есть, так скажем, потребности на перспективу, которые решаются с помощью заемных средств.
Говоря о кредитовании физических лиц, важно учитывать, какие именно кредиты увеличиваются. Если это розничные, потребительские, бесцелевые кредиты или займы в микрофинансовых организациях — безусловно, плохо. Такая тенденция говорит о том, что у людей не хватает доходов на элементарные потребности, и они готовы брать кредиты под высокие проценты. Если же речь о кредитовании ипотечном, то это плюс, это задел на перспективу.
Тем более что ставки по таким кредитам сейчас снижаются, что создает дополнительный стимул, как ни странно, для сбережения средств. Дело в том, что у людей появляется цель: есть недвижимость, перспектива ремонта, благоустройства и так далее. Это действительно хорошие расходы на будущее, а не просто потребление.
Увеличение кредитования в отношении юридических лиц — положительный момент однозначно. Значит, увеличивается и бизнес-активность. Ведь бизнес берет кредит только в том случае, когда видит перспективу своего развития. Тогда предприниматели готовы пойти на риск, понимая, что доходность от займа будет выше, чем процентная ставка.
Отмечу, что в США жить в кредит — это вообще норма. Там высока доля тех самых бесцелевых кредитов, не говоря уж об ипотеках и об автокредитах. В Европе ситуация немного отличается. В Греции, Португалии или Италии несколько лет назад вовсе были долговые кризисы. Более развитые страны вроде Германии или Швейцарии этим не грешат. Но в целом западные подходы к вопросам кредитования такие же. Если это расходы для развития — отлично. Если это трата денег в пустоту — положительных аспектов у расточительства быть не может.
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