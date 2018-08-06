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Мыльный пузырь однажды лопнет
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Мыльный пузырь однажды лопнет 

Вечерняя Москва 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Любая рыночная экономика растет в том числе благодаря доступным кредитам. Поскольку увеличивается потребление, увеличивается и производство, а значит, бизнес развивается.
Однако есть и обратная сторона медали. Текущая политика банков такова, что они не особо смотрят на платежеспособность клиентов. И это вызывает много вопросов и опасений у специалистов. У банков слишком слабый риск-менеджмент. А это может привести к определенному мыльному пузырю, который рано или поздно даст о себе знать.
Люди приходят за кредитами по двум совершенно противоположным причинам. С одной стороны, наблюдается некое осознание стабильности своего финансового положения. С другой — большинство берут в долг просто от безысходности, не имея другой возможности позволить себе покупку. Отголоски прошлых кризисов уходят, люди смирились с новой экономической ситуацией. Уже нет былого шока, все попросту привыкли к текущей стоимости доллара и евро.
Кроме того, рыночная экономика такова, что со всех сторон население стимулируют потреблять: мы буквально окружены рекламой и маркетингом. Их задача — делать так, чтобы потребитель хотел купить что-то именно сейчас, а не через год и не через два. А как это сделать, не имея нужного капитала? Взять в долг.
Думаю, еще год-полтора рост числа выданных кредитов будет набирать обороты, а уже в 2020–2022 годах произойдет коррекция. Объем выданных денег не вечен. Этот мыльный пузырь рано или поздно лопнет. Все больше и больше людей не смогут выплачивать кредиты или будут платить с задержками. Соответственно у банков начнется кризис ликвидности, придется «закручивать гайки». Судя по всему, повторяется история американского ипотечного кризиса 2008 года. Но полагаю, что правящие структуры в банковском и инвестиционном секторе понимают, что они делают. Они зарабатывают на росте, и, естественно, найдут способ заработать на падении. Так что обычным гражданам нужно быть более грамотным в финансовом плане, чтобы не испытать на себе вероятный провал в экономике.
Потребителям в этой ситуации посоветую обдуманно заниматься личным финансовым планированием, понимать свои денежные потоки. Если на семейный бюджет появляется новая нагрузка в форме кредита, то другие расходы придется сократить. При должном уровне экономической грамотности заемщикам ничего угрожать не будет.
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