Счет в столичном банке не спас жителя Приморья от погашения долга по алиментам

Счет в столичном банке не спас жителя Приморья от погашения долга по алиментам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.

Житель Пограничного района выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери нерегулярно, в связи с чем.

Судебному приставу-исполнителю стало известно о том, что у должника открыт счет в одном из столичных банков. При этом на счету есть сумма, достаточная для погашения долга.

После списания необходимой суммы должник явился в отдел, где получил разъяснения.

Взыскательница, получив на свой счет алименты, рассказала,.