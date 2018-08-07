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Счет в столичном банке не спас жителя Приморья от погашения долга по алиментам
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Счет в столичном банке не спас жителя Приморья от погашения долга по алиментам 

Primpress 19 минут назад
Фото: Primpress
Счет в столичном банке не спас жителя Приморья от погашения долга по алиментам, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю.
Житель Пограничного района выплачивал алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери нерегулярно, в связи с чем.
Судебному приставу-исполнителю стало известно о том, что у должника открыт счет в одном из столичных банков. При этом на счету есть сумма, достаточная для погашения долга.
После списания необходимой суммы должник явился в отдел, где получил разъяснения.
Взыскательница, получив на свой счет алименты, рассказала,.
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