Цены на колбасу запахли жареным

Сразу несколько производителей мясной продукции заявили о предстоящем резком росте цен. Причина — повышение стоимости сырья. Только за последние три недели свинина у поставщиков подорожала на 20%, значительно подросли цены на индейку и курицу. Мнения экспертов о возможном росте цен разделились полярно.

Рост цен на свою продукцию анонсировали сразу несколько производителей мясных изделий — «Останкино», «Дымов» и «Продо». Ситуацию называют критической и ожидают значительного роста стоимости охлажденного и замороженного мяса, полуфабрикатов и колбасы. При этом основатель компании «Дымов» Вадим Дымов не видит объективных причин для такого резкого роста стоимости сырья:

Вадим Дымов основатель ГК «Дымов» «Мне они непонятны. Было заявлено, что Россия фактически ушла от зависимости. Почему так резко выросли цены на свинину у производителей, мне непонятно, но цены выросли на 60%, что запредельно. Я не думаю, что это было чем-то обосновано. Большой повод задуматься для сотрудников и руководителей, в той или иной степени связанных с регулированием агропромышленного сектора. Не должно расти в стране что-то так быстро и так высоко».

В Национальном союзе мясопереработчиков говорят о неблагоприятной ситуации в животноводстве, которая принимает серьезные масштабы. В регионах России 20 вспышек птичьего гриппа и десять — африканской чумы. В результате поголовье существенно сократилось. Сюда добавился рост цен на топливо и услуги ЖКХ.

К тому же в Россию из-за использования запрещенных кормовых добавок не ввозят свинину из Бразилии — одного из крупнейших экспортеров этого вида продукции. На рынке образовался дефицит, и цены стремительно поползли вверх. Но даже с учетом всех этих причин такой резкий рост стоимости мяса обескураживает, говорит исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина:

Екатерина Лучкина, исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков: «Это, конечно, беспрецедентный рост, потому что, по прогнозам, он должен был составить не более 15% за весь летний период. А здесь только за три недели 20-процентный рост. С 1 сентября, думаю, это будет уже транслировано на полку. Цена на полке по некоторым позициям вырастет от 5% до 12%».

Виктор Линник, президент АПХ «Мираторг»: «Любое подорожание приводит к сокращению потребления. Но одновременно с этим конкретно в этом году у нас отличная жаркая погода, и потребление стимулируется высоким спросом. По поводу роста цен, мне кажется, это просто связано с погодой. Они 100% откорректируются, как только погода станет хуже с точки зрения потребления шашлыков и так далее».

С таким прогнозом соглашается и владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов . Он уверен: цены стабильно будут расти только на один вид мясной продукции — говядину. Например, спрос на мраморное мясо в России значительно превышает предложение. Кстати, о переходе говядины в разряд деликатесов Аналитический центр при правительстве заявил еще в 2016 году — через полтора года после введения продэмбарго на некоторые виды продукции.

Сергей Миронов, владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба»: «Сегодня спрос на это мясо значительно превышает предложение, поэтому совсем недавно „Мираторг“ поднял цену на 30%, и не из-за сезонных колебаний, а просто из-за отсутствия мяса как такового. Если мы говорим о мраморной говядине, то ее банально нечем заменить, потому что поставки из Австралии, из США закрыты. Из-за того, что нечем заменить, цены будут расти на бычков, говядину, мраморную говядину, и цены в ресторанах тоже будут расти. Что касается свинины, курицы, во-первых, мы их производим в достаточном количестве, во-вторых, у нас все прекрасно поставляется из стран, с которыми нет санкционного режима, то есть там нет серьезных предпосылок для роста цены».