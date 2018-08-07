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Сбербанк требует от клиента 382000, выдав незнакомцу кредитку на его имя
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Сбербанк требует от клиента 382000, выдав незнакомцу кредитку на его имя 

Ридус 6 часов назад
Фото: Ридус
Клиенту Сбербанка Максиму Ростякову закрыли выезд за рубеж из-за несуществующего долга в 382 тысячи рублей. Теперь мужчина не может отвезти мать на лечение в Германию.
Вылет в немецкую клинику планировался сегодня, а накануне житель Москвы обнаружил у себя судебную задолженность в 382 тысячи рублей и исполнительное производство, открытое в Хабаровске. Все это он узнал, зайдя на сайт госуслуг.
Ростяков рассказал, что у него уже была неприятная история со Сбербанком в 2013 году. Тогда, по словам мужчины, банк выдал неизвестному лицу кредитную карту на его паспортные данные. Это произошло как раз в Хабаровске.
«Потом банк стал взыскивать образовавшийся долг в 300 тысяч рублей с меня, живущего в Москве. Испортили кредитную историю, списали деньги с моей карты. Я обратился с заявлением в банк, полгода разобрались, деньги вернули, вопрос вроде бы закрыли», — вспоминает Ростяков.
Житель Москвы был уверен, что вопрос закрыт, однако спустя пять лет ему позвонил судебный пристав, от которого он узнал, что Сбербанк подал на него в суд и даже выиграл дело. Теперь кредитная организация намерена взыскать с «должника» уже не 300 тысяч рублей, на 382 123,14 рублей.
Чтобы простимулировать клиента, приставы ограничили ему выезд за рубеж.
«Так уж совпало, что завтра мне нужно с мамой лететь в Германию на операцию. И теперь, благодаря Сберу, поездка и сама операция могут не состояться. Свои чувства по этому поводу я без мата изложить не могу… Я затрудняюсь даже представить себе степень бардака и пофигизма в крупнейшем банке страны, если в нем возможна такая история», — заключил мужчина.
Пользователи Сети усмотрели в этом инциденте преступный сговор сотрудников банка.
«Сбербанк» пообещал «Ридусу» в ближайшее время прокомментировать сложившуюся ситуацию, а также дать ответ пострадавшему клиенту банка.
Максиму Ростякову удалось выяснить, что специалисты банка не видят его обращение от 2013 года, так как за пять лет сменилась CRM система Сбербанка.
«Карточку в Хабаровске и долг по ней они видят, она существует и по-прежнему оформлена на моё имя. То есть все выглядит так, будто в 2013 году карту из системы не удалили. Просто как-то «вручную» вернули мне деньги, заморозив проблему, но не решив её», — сообщил Ростяков.
Ранее «Ридус» писал, что клиенты Сбербанка обвинили его сотрудников в пособничестве мошенникам, а также назвали их преступниками из-за утечки данных.
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