Россияне скупают недвижимость и автомобили

Россияне скупают недвижимость, автомобили и турпутевки

Потребительская активность в России остается на высоком уровне. Спросом пользуются практически все товары и услуги, сообщает Финансовый университет при правительстве России по итогам очередного замера потребительских настроений.

В частности, более чем на 50 процентов по сравнению с прошлым годом вырос интерес граждан к недвижимости. Вместе с этим растет и спрос на ипотечные кредиты, говорится в сообщении, поступившем в "Российскую газету"

Также увеличивается доля россиян, готовых в ближайшие месяцы купить бытовую технику или новый легковой автомобиль. Проявляют интерес россияне и к более качественному и дорогому продовольствию. Пользуется спросом внутренний и внешний туризм, образовательные медицинские услуги.

При этом потребительская активность растет за счет привлечения потребительских кредитов. Спрос на займы увеличивается намного быстрее, чем интерес к депозитам, отмечают в Финансовом университете.

В то же время в России продолжится рост реальных зарплат как минимум до конца 2018 года, а скорее всего — и на протяжении первой половины 2019 года. В среднем зарплаты в России в ближайшие месяцы вырастут на четыре-шесть процентов в реальном исчислении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучше всего перспективы роста зарплат оцениваются в Республике Крым, Севастополе, Самарской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Чеченской Республике, Дагестане.

Инфляция сохранится на уровне менее 4 процентов во второй половине 2018 года, говорится в сообщении.