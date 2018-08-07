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KIA и Русфинанс Банк представили новые возможности для лояльных клиентов KIA
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KIA и Русфинанс Банк представили новые возможности для лояльных клиентов KIA 

Автостат 6 часов назад
Фото: Автостат
Компания KIA Motors Rus и Русфинанс Банк предоставили новые финансовые возможности для покупки автомобилей лояльными клиентами бренда KIA. Русфинанс Банк подготовил специальное предложение и снизил ставки по кредиту на 1% на большинство моделей KIA. При этом KIA Motors Rus предоставляет дополнительные скидки постоянным клиентам при покупке новых автомобилей с привлечением банковского финансирования, сообщает пресс-служба Русфинанс Банка. Присоединиться к программе лояльности KIA предлагается в любом официальном дилерском центре KIA или в точках продаж Русфинанс Банка.
«Долгосрочное сотрудничество Русфинанс Банка и KIA Motors обеспечивает эффект синергии, благодаря которому лояльным клиентам автобренда доступны дополнительные бонусы и преимущества. Комбинация сниженной процентной ставки и специальных предложений от автопроизводителя создает привлекательные условия для покупки в кредит новых автомобилей КIA», — отмечает директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Наталья Русова.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле более 35% от розничных продаж KIA Motors Rus было совершено с использованием кредитных предложений KIA Finance. С начала года предложениями KIA Finance и банков-партнеров воспользовалось более 40 тысяч клиентов, что на 41% больше чем за аналогичный период 2017 года. В рамках KIA Finance наиболее популярной моделью является KIA Rio, на которую приходится более 42% от общего числа кредитных договоров.
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