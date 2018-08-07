Россияне массово скупают ноутбуки

Россияне скупают ноутбуки

Россияне все чаще покупают ноутбуки онлайн. Об этом, как сообщает Retail & Loyalty, свидетельствуют результаты исследования компании «М. Видео»

Всего в первой половине 2018 года россияне приобрели 1,2 миллиона ноутбуков, потратив на это 40,5 миллиарда рублей. При этом через интернет были проданы 340 тысяч устройств, что на 23% больше, чем было в январе-июне 2017-го.

Таким образом, интернет-продажи переносных персональных компьютеров побили пятилетний рекорд, достигнув 29%. Более того, в «М. Видео» отмечают, что на данный момент ни один гаджет не продается в интернете столь активно, как ноутбуки. Например, онлайн-продажи телевизоров и планшетов не превышают 19%, смартфонов — 13%, а наушников — 9%.

Алексей Помозов, глава департамента «Домашний офис» в «М. Видео», объяснил рост продаж ноутбуков пришедшимся на первую половину нынешнего года «обновлением парка» гаджетов, которые служат в среднем четыре-пять лет.