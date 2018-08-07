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Женщина хотела вернуть кэшбэк, но ее жестоко обманули
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Женщина хотела вернуть кэшбэк, но ее жестоко обманули 

Казанский Портал 3 часа назад
Популярность услуги кэшбэека сыграла злую шутку с 67-летней жительницей Казани. Ей позвонил мошенник и под предлогом возврата денег попросил назвать данные банковской карты. Женщина рассказала все, включая код на оборотной стороне карты. Так она лишилась 46 000 рублей.
Полицейские завели уголовное дело по статье о краже, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани.
В рамках кэшбэк-услуги банки возвращают деньги на карты. В большинстве случаев возвращаются деньги, которые потрачены в магазинах или на развлекательных площадках. Можно вернуть часть денег, потраченных на билет в кино. Подробнее об услуге читайте в материале «Кэшбэк в Казани. Как это работает?».
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