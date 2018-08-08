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РСА создаст новое мобильное приложение для оформления ДТП по ОСАГО
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РСА создаст новое мобильное приложение для оформления ДТП по ОСАГО 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ngs.ru
Российский союз автостраховщиков (РСА) создаст новое мобильное приложение для автовладельцев, сообщил РСА.
Приложение поможет автомобилистам ускорить оформление ДТП по ОСАГО. Мобильное приложение допускает ввод данных полиса ОСАГО в личный кабинет пользователя, что позволит оформлять ДТП по европротоколу с помощью программы.
«В мобильном приложении есть три главные функции — проверка действительности полиса ОСАГО, фотографирование автомобилей и их повреждений с фиксацией координат места фотографирования, передача фотографий и иной информации в систему ОСАГО. Далее информация поступит в ту страховую компанию, куда потерпевший обратится за возмещением, для этого страховщик направит запрос в систему ОСАГО», — говорится в сообщении.
Представитель РСА пояснил, что в настоящее время действует приложение союза «ДТП. Европротокол», но оно не соответствует требованиям ЦБ и после выпуска нового приложения не будет поддерживаться.
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