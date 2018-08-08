РСА создаст новое мобильное приложение для оформления ДТП по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) создаст новое мобильное приложение для автовладельцев, сообщил РСА.

Приложение поможет автомобилистам ускорить оформление ДТП по ОСАГО. Мобильное приложение допускает ввод данных полиса ОСАГО в личный кабинет пользователя, что позволит оформлять ДТП по европротоколу с помощью программы.

«В мобильном приложении есть три главные функции — проверка действительности полиса ОСАГО, фотографирование автомобилей и их повреждений с фиксацией координат места фотографирования, передача фотографий и иной информации в систему ОСАГО. Далее информация поступит в ту страховую компанию, куда потерпевший обратится за возмещением, для этого страховщик направит запрос в систему ОСАГО», — говорится в сообщении.