«Везде отказ»: новосибирские перевозчики столкнулись с проблемами при оформлении ОСАГО

Новосибирские перевозчики не могут оформить ОСАГО на транспорт — в страховых компаниях говорят, что проблемы нет.

«Я обошёл несколько страховых компаний, получил отказы везде, — сообщил НГС представитель компании «ЛОТиОС», занимающейся пассажирскими перевозками, Михаил Большов. — В итоге нашёл компанию, которая меня застраховала с горем пополам, заставив ещё страховать жизнь директоров аж в трёх организациях». По его словам, полис в итоге оформила компания «АльфаСтрахование»

«Практически нигде сейчас невозможно это сделать. Просто отказываются. Я не приходил никуда, просто менеджеры либо напрямую говорили, что, скорее всего, не получится, либо озвучивали долгие сроки и что на их вариант лучше не рассчитывать, — рассказал НГС предприниматель Максим Камешов, который пытался застраховать транспорт и работать на маршруте № 12. — Обошёл порядка 5–10 страховых».

О проблемах с оформлением полиса ОСАГО на транспорт корреспонденту НГС сообщили ещё несколько перевозчиков. «Нужно было застраховать автобус, категория Д. А никто уже не страхует, крупные компании отказывают», — утверждает перевозчик Иван Тимошин, который работает на маршруте № 55. По его словам, чтобы оформить полис ОСАГО, он нашёл агента. «У этого просто был бумажный полис. А так любой агент сейчас в интернете вместо вас вводит все ваши данные, то есть он сейчас как пишущая машинка», — отмечает он.

«Застраховывать бесполезно. У них распоряжение сверху — мы не страхуем, — описал свою проблему предприниматель Анатолий Кожанов. — У нас сейчас полгорода бегают, никто не может застраховать. Я был в четырёх компаниях, везде отказ». Сейчас, по его словам,

новые машины вынужденно простаивают в гараже — предприниматель ждёт результатов письменного заявления, которое он отправил в страховую компанию «Согласие»

Среди компаний, которые, по словам перевозчиков, отказывают в оформлении полисов, были и крупные страховщики, в том числе «АльфаСтрахование», «Росгосстрах» «РЕСО» , «Согласие».

Официально на запрос корреспондента о возможных причинах отказа в оформлении полиса ОСАГО в компаниях сослались на отсутствие конкретики в вопросах, в том числе номера обращения, названия предприятия и так далее. При этом саму проблему с оформлением страховки компании опровергли.

«Факты, подтверждающие отказы СПАО «РЕСО-Гарантия» предпринимателям-перевозчикам в заключении договора ОСАГО, подтвердить не можем, — ответили на запрос НГС в страховой компании. — Возможно, предприниматели обращались не в компанию, а к брокерам, которые сотрудничают в том числе и с нашей страховой компанией, но являются самостоятельными организациями. И мы не можем диктовать партнёрам, с какими именно страховыми продуктами они работают, какие программы страхования продают. А ОСАГО надо оформлять именно в офисе страховщика или на сайте».

страховой компании «Энергогарант» также не подтвердили фактов необоснованного отказа страховать транспорт в каком-либо из офисов компании и не стали объяснять возможные причины таких отказов.

В страховой компании «Росгосстрах» сообщили, что и в офисах компаний, и у агентов оформление полисов ОСАГО продолжается в строгом соответствии с действующим законодательством. Отказать в оформлении ОСАГО, как уточнили в компании, могут в том случае, если страхователь подготовил неполный пакет документов.

Чтобы избежать проблем с оформлением ОСАГО, в страховых компаниях посоветовали оформить электронный полис, однако большинство предпринимателей не могут этого сделать. По их словам, система часто даёт сбои или «идут бесконечные переадресации». Иногда при попытке купить электронный полис ОСАГО сайты страховых компаний перебрасывают автовладельцев на страницы подозрительных компаний из другого города.

Проблемы у страховщиков и перевозчиков возникли не впервые. Весной прошлого года невозможность оформить ОСАГО новосибирским перевозчикам объясняли отсутствием бланков. Недавно корреспондент НГС проверил на себе покупку автостраховки и был вынужден согласиться на дополнительные поборы.