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Исследование: пользователи Android чаще берут кредиты
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Исследование: пользователи Android чаще берут кредиты 

Банки.ру 1 час назад
Пользователи Android чаще других берут кредиты, в то время как по кредитным картам Android и Windows демонстрируют очень близкие показатели. Об этом говорится в исследовании международной сети партнерских программ Admitad по финансовой вертикали на рынке РФ. За основу были взяли данные по CPS (оплата за продажу товара или услуги) и CPL (оплата за заявку, полученную из формы, размещенной на сайте партнера) с начала 2017 года по июнь 2018 года.
Самой популярной платформой по количеству целевых действий является Android, за ней в порядке убывания следуют Windows, iOS и Mac. Категории «Потребительские кредиты» и «Кредитные карты» у лидеров демонстрируют примерно одинаковые пропорции. В то же время, трафик на микрозаймы более активно приходил с Android.
Продуктовый виджет
С CPA канала Admitad более 90% от общего количества ЦД рекламодателей приходится на три категории: «Кредитные карты», «Микрозаймы» и «Потребительские кредиты». В разных сегментах CPS и CPL демонстрируют разное поведение. Если по CPL лидируют кредитные карты, то по продажам на первом месте находятся микрозаймы.
Категория «Микрозаймы» в абсолютных цифрах лучше всего продается в Москве на Android и Windows, однако в относительных величинах выигрывают MacOS и iOS.
Средняя конверсия в целевое действие по всем финансовым офферам площадки Admitad составляет около 8,5%. Коэффициент конверсии на этом уровне демонстрируют категории вклады и кредитные карты.
Максимальную конверсию можно наблюдать у потребительских кредитов и микрозаймов, самую низкую — у Форекса.
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