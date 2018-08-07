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ВЭБ рассказал о доходности пенсионных накоплений «молчунов» в 2018 году
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ВЭБ рассказал о доходности пенсионных накоплений «молчунов» в 2018 году 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Доходность пенсионных накоплений «молчунов» в государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка в первом полугодии 2018 году по расширенному портфелю составила 6,42%, сообщили в ВЭБе.
Доходность по портфелю госбумаг составила 9,03%, говорится в сообщении госкорпорации, передает ТАСС.
В то же время инфляция на 30 июня составляла 2,3% в годовом выражении.
«По итогам первого полугодия 2018 года доходность портфелей Государственной управляющей компании превышает инфляцию в три — четыре раза. Таким образом, основная задача ГУК — обеспечение сохранности пенсионных накоплений граждан — успешно решается», — сказал заместитель председателя госкорпорации Сергей Лыков.
«Молчуны» — граждане, которые не выбрали НПФ для формирования накопительной части пенсии. Их средствами управляет ГУК.
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