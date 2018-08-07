ВЭБ рассказал о доходности пенсионных накоплений «молчунов» в 2018 году

Доходность пенсионных накоплений «молчунов» в государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка в первом полугодии 2018 году по расширенному портфелю составила 6,42%, сообщили в ВЭБе.

Доходность по портфелю госбумаг составила 9,03%, говорится в сообщении госкорпорации, передает ТАСС

В то же время инфляция на 30 июня составляла 2,3% в годовом выражении.

«По итогам первого полугодия 2018 года доходность портфелей Государственной управляющей компании превышает инфляцию в три — четыре раза. Таким образом, основная задача ГУК — обеспечение сохранности пенсионных накоплений граждан — успешно решается», — сказал заместитель председателя госкорпорации Сергей Лыков

«Молчуны» — граждане, которые не выбрали НПФ для формирования накопительной части пенсии. Их средствами управляет ГУК.